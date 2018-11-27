Оперный певец из Уфы порвал рот на спектакле в Екатеринбурге

В театре оперы и балета во время постановки «Кармен» во втором акте исполнитель Ильгам Валиев получил травму. Оперный певец был ранен во время сцены драки. Партнеры Валиева неудачно его бросили, после чего он упал и несколько секунд не шевелился, а затем изо рта потекла кровь.

Сам актер рассказал, что все драки и трюки были отработаны до автоматизма, их ставили профессиональные каскадеры и мастера рукопашного боя, но в этот раз случилось непредвиденное. У Валиева были повреждены верхняя и нижняя губы.

Врач театра оказал певцу помощь во время антракта, и он продолжил свое выступление.