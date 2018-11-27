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Срок и 642 тысячи: водитель тагильской скорой осужден за смертельное падение старушки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Срок и 642 тысячи: водитель тагильской скорой осужден за смертельное падение старушки

Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: PxHere
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