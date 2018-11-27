Срок и 642 тысячи: водитель тагильской скорой осужден за смертельное падение старушки

Ленинский районный суд приговорил водителя скорой помощи Нижнего Тагила к ограничению свободы сроком на один год за смерть пожилой пациентки, выпавшей с каталки по вине водителя. Кроме того, суд обязал ГБУЗ Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила» выплатить в пользу родственников погибшей 642 тысячи рублей моральной компенсации.

Суд установил, что 30 декабря 2016 года, тагильчанка 1939 года рождения находилась на лечении в ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница». Её врачом было принято решение о транспортировке пациентки в терапевтическое отделение этого же учреждения по ул. Кузнецкого для проведения компьютерной томографии мозга.