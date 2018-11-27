Срок и 642 тысячи: водитель тагильской скорой осужден за смертельное падение старушки
Водитель скорой помощи ГБУЗ Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил» приговорен к 1 году ограничения свободы после того, как его неосторожные действия привели к смерти пациентки. Станция скорой помощи приговорена к выплате 642 тысяч рублей моральной компенсации семье погибшей.
Ленинский районный суд приговорил водителя скорой помощи Нижнего Тагила к ограничению свободы сроком на один год за смерть пожилой пациентки, выпавшей с каталки по вине водителя. Кроме того, суд обязал ГБУЗ Свердловской области «Городская станция скорой медицинской помощи Нижнего Тагила» выплатить в пользу родственников погибшей 642 тысячи рублей моральной компенсации.
Суд установил, что 30 декабря 2016 года, тагильчанка 1939 года рождения находилась на лечении в ГБУЗ Свердловской области «Демидовская городская больница». Её врачом было принято решение о транспортировке пациентки в терапевтическое отделение этого же учреждения по ул. Кузнецкого для проведения компьютерной томографии мозга.
Согласно инструкции, водитель скорой помощи должен принимать активное участие в переноске больного. Водитель, нарушив правила безопасной транспортировки пациента, предпринял попытку самостоятельно погрузить тележку-каталку с пожилой тагильчанкой в карету скорой помощи. В результате образования крена, женщина выпала с каталки и ударилась головой об пол машины. В этот же день пациентка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, полученной при падении. Мужчина свою вину не признал, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.