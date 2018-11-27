Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле устроил разборку с ребенком из-за выпавшей монетки

В утреннее время в Нижнем Тагиле произошел инцидент с водителем маршрутки №46. На остановке «Улица Жуковского» выходил мальчик, которому на вид около 8-9 лет. Со слов других пассажиров, передавая за проезд, ребенок выронил одну 10-рублевую монетку, поэтому заплатил только 10 рублей. Водитель разозлился и начал кричать, не обратив внимания на то, что за школьника передала деньги одна из пассажирок.

Мужчина вышел из автомобиля вслед за ребенком, догнал его и продолжил выяснение ситуации.

У ребёнка уже были глаза на мокром месте, тряслась губа. И пока все пассажиры не вмешались, не вышли вслед за ним и не объяснили ему, что ему заплатили за этого ребёнка, мужчина продолжал очень грубо и эмоционально, громко общаться с ребёнком, рассказала подробности свидетельница произошедшего.

Также тагильчанка рассказала, что, доехав до конечной остановки, она попыталась поговорить с водителем. Однако тот заявил, что является бывшим офицером и всегда за все платит, а значит и другие тоже должны.

Инженер по безопасности дорожного движения ООО «Тагитранском», обслуживающего данный маршрут, сообщил компании «Телекон», что данный водитель найден и, скорее всего, будет уволен. В настоящий момент организовано служебное расследование.