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Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле устроил разборку с ребенком из-за выпавшей монетки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель маршрутки в Нижнем Тагиле устроил разборку с ребенком из-за выпавшей монетки

Сегодня, 13:04ПроисшествияФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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