«Никто скорую не задерживал». На ВСМПО-Ависма рассказали подробности гибели рабочего
Сообщения о гибели двух рабочих на ВСПМО-Ависма — недостоверны, заявил TagilCity.ru медработник предприятия. По его данным, погиб только один мужчина, который пожаловался на боли в сердце и был доставлен в больницу.
При этом он отметил, что информация о задержке машины скорой помощи на проходной также не соотвтетствует действительности. По словам медика, скорая помощь на вызов вообще не приехала.
Мы позвонили в скорую, однако нам сообщили, что все машины на выезде, было принято решение не ждать, а везти его в поликлинику на нашей машине. Мы сами его отвезли, и он скончался уже в поликлинике,рассказали в медпункте «ВСМПО-Ависма».
Медик пояснил, что служебная машина, на которой транспортировали больного, является специализированной, но не имеет лицензии на осуществление медицинских перевозок вне территории завода.
Автомобиль скорой никто не задерживал, так как его просто не могли задержать, на это у охраны есть четкие инструкции.
Как пояснили на ВСМПО, вероятно, слух о задержке машины скорой помощи на КПП родился после того, как на завод не пропустили другое специализированное авто — ритуальное.