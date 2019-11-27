Прибило к острову на льдине: на Урале спасли двух подростков-рыбаков
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: pixabay.com
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Двух подростков-рыбаков спасли на Рфтинском водохранилище. Их прибило на оторвавшейся льдине к острову, расположенному в 500 метрах от берега, сообщает «Комсомольская правда».
В спасательной операции участвовали 19 специалистов. Они решили доставить подростков до берега на надувной лодке.
Спасательная операция длилась менее часа. После прибытия на берег рыбаков осмотрели медики.
В МЧС напоминают, что выходить на неокрепший лед водоемов смертельно опасно. Формирование ледового покрова на Среднем Урале продолжается. Его толщины недостаточно для безопасного выхода.
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