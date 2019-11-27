Прокуратура проверит Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:31ПроисшествияФото: «Гражданский патруль»
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Прокуратура Свердловской области в связи с публикациями в СМИ организовала проверку семи медучреждений региона, куда вошла и Демидовская больница в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники прокуратуры проверят материально-техническое обеспечение больницы, использование имущества, целевое использование финансовых средств, выделенных на эксплуатацию здания, а также его санитарно-гигиеническое и техническое состояние.
По итогам надзорных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Напомним, фонд «Гражданский патруль» составил список худших медучреждений области. В топе оказалась также Демидовская городская больница в Нижнем Тагиле.
Тагильская Демидовская больница стала одной из худших в списке «Гражданского патруля»
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