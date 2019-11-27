Прокуратура проверит Демидовскую больницу в Нижнем Тагиле

Сотрудники прокуратуры проверят материально-техническое обеспечение больницы, использование имущества, целевое использование финансовых средств, выделенных на эксплуатацию здания, а также его санитарно-гигиеническое и техническое состояние.

По итогам надзорных мероприятий будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, фонд «Гражданский патруль» составил список худших медучреждений области. В топе оказалась также Демидовская городская больница в Нижнем Тагиле.