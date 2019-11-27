В Нижнем Тагиле голый мужчина в крови напугал прохожих

Сообщение об инциденте поступило в полицию в районе 9:27 утра.

Прибывшие на место сотрудники полиции увидели возле торговой палатки молодого человека, замотанного в простыню. Его тело было измазано чем-то красным. Он находился в неадекватном состоянии и нецензурно выражался.