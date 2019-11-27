В Нижнем Тагиле голый мужчина в крови напугал прохожих

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Сегодня утром в Нижнем Тагиле в районе колхозного рынка голый мужчина, по предположениям очевидцев, в крови напугал прохожих, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение об инциденте поступило в полицию в районе 9:27 утра.
Прибывшие на место сотрудники полиции увидели возле торговой палатки молодого человека, замотанного в простыню. Его тело было измазано чем-то красным. Он находился в неадекватном состоянии и нецензурно выражался.
Задержанный, 26-летний мужчина был доставлен в ОП № 16 для выяснения личности. На теле мужчины действительно была кровь. Он повредил себе руки. Медицинские сотрудники оказали ему помощь.
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