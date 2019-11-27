В Нижнем Тагиле перед судом предстанет невменяемая женщина, задушившая своего ребёнка

Напомним, труп новорожденного был обнаружен 1 июля в мусорном баке во дворе на улице Молодёжной. полиция нашла его мать в Екатеринбурге, и та рассказала, что задушила ребёнка поясом от халата и вынесла на помойку в соседний двор, а отец в этот момент был на работе. Женщина объяснила свой поступок тем, что у неё есть двое детей и третьего она «не потянет». Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».