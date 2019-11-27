В Нижнем Тагиле перед судом предстанет невменяемая женщина, задушившая своего ребёнка
Сегодня, 27 ноября, в Дзержинском суде Нижнего Тагила пройдёт заседание по уголовному делу 23-летней женщины, которая в июле задушила своего новорожденного ребёнка и выбросила в мусорный контейнер. В прокуратуре TagilCity.ru сообщили, что будут настаивать на направлении подсудимой на принудительное лечение.
Ранее экспертиза признала женщину невменяемой. Как рассказали в прокуратуре Дзержинского района, сегодня состоится первое заседание, а приговор вероятнее всего будет оглашён на следующем.
Там принудительные меры медицинского характера — лечение,рассказал TagilCity.ru помощник прокурора Олег Беляев.
Напомним, труп новорожденного был обнаружен 1 июля в мусорном баке во дворе на улице Молодёжной. полиция нашла его мать в Екатеринбурге, и та рассказала, что задушила ребёнка поясом от халата и вынесла на помойку в соседний двор, а отец в этот момент был на работе. Женщина объяснила свой поступок тем, что у неё есть двое детей и третьего она «не потянет». Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».