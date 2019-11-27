Жители посёлка Северный в Нижнем Тагиле остались без газа из-за возможной утечки
Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
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27 ноября посёлок Северный в Нижнем Тагиле остался без газа. Местные жители сообщают, что сотрудники «Газэкса» проводят работы возле дома №21 на улице Щорса, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
В пресс-службе администрации города объяснили отсутствие газа тем, что при проведении плановых работ было замечено небольшое отклонение от базовых параметров. В связи с этим компания «Газэкс» приняла решение отключить газ.
В настоящее время все работы завершены, и через два часа газ поступит в квартиры тагильчан,рассказали в пресс-службе.
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