В Екатеринбурге полицейские устроили спецоперацию для поимки угонщиков квадроцикла

В Екатеринбурге полицейские устроили спецоперацию для поимки угонщиков квадроцикла

Сегодня, 14:29ПроисшествияPhoto: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу
В столице Урала сотрудники полиции и ОМОНа задержали угонщиков квадроцикла, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

В ночь с 23 на 24 были задержаны два местных жителя, мужчины 38 и 54 лет. Они подозреваются в хищении квадроцикла с территории салона мототехники на улице Титова.

По оперативной информации, мужчины заранее присмотрели объект, место кражи они определили за пару дней до угона.

В ночь хищения они проникли на территорию, отогнув секцию забора. Подозреваемые выбрали вездеход стоимостью около 800 тысяч рублей. Они залили в бак бензин и сломали замок зажигания для того, чтобы завести квадроцикл.

Затем мужчины сняли с петель ворота и выехали с территории парковки. Они спрятали технику в гараже, но после этого были задержаны.

Квадроцикл был изъят и передан владельцу автосалона.

Оба задержанных оказались ранее судимыми за аналогичные преступления. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ), им грозит до шести лет лишения свободы.

Photo:пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Напомним, 5 ноября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла. За рулем оказался мужчина, который ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.

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