В Екатеринбурге полицейские устроили спецоперацию для поимки угонщиков квадроцикла

В ночь с 23 на 24 были задержаны два местных жителя, мужчины 38 и 54 лет. Они подозреваются в хищении квадроцикла с территории салона мототехники на улице Титова.
По оперативной информации, мужчины заранее присмотрели объект, место кражи они определили за пару дней до угона.
В ночь хищения они проникли на территорию, отогнув секцию забора. Подозреваемые выбрали вездеход стоимостью около 800 тысяч рублей. Они залили в бак бензин и сломали замок зажигания для того, чтобы завести квадроцикл.
Затем мужчины сняли с петель ворота и выехали с территории парковки. Они спрятали технику в гараже, но после этого были задержаны.
Квадроцикл был изъят и передан владельцу автосалона.
Оба задержанных оказались ранее судимыми за аналогичные преступления. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу (ч. 3 ст. 158 УК РФ), им грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, 5 ноября в Екатеринбурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем квадроцикла. За рулем оказался мужчина, который ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.