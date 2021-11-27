10-летний ребенок пострадал при столкновении автобуса и грузовика под Ектеринбургом

Три человека, в том числе 10-летний ребенок, получили травмы при столкновении автобуса ПАЗ и грузовика МАЗ на Березовском тракте.

Предварительно установлено, что водитель МАЗа, который в 2021 году привлекался 19 раз за нарушение ПДД, въехал в пассажирский автобус. Он ехал из Екатеринбурга в Березовский. Медицинское освидетельствование показало, что водитель грузовика за рулем был трезвым. В результате столкновения были травмированы две женщины. Также 10-летний ребенок сломал ключицу, пишет Интерфакс. Прокуратура по факту аварии организовала доследственную проверку. Напомним, 25 ноября в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. 5-летний мальчик получил серьезные травмы и скончался в больнице. Ребенок скончался в результате ДТП с четырьмя автомобилями в Екатеринбурге

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