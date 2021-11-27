О разъезжающих на краденом авто угонщиках рассказала екатеринбурженка

Найти похищенный автомобиль с парковки в центре Екатеринбурга с осени пытается местная жительница. Она утверждает, что угонщики на нем свободно передвигаются по городу.

Две недели девушка пыталась разыскать машину самостоятельно, затем она написала заявление в полицию. Прошел месяц, но результата так и не было, пишет Е1 со ссылкой на пострадавшую. По словам девушки, воры сняли с авто сигнализацию и ее не представляется возможным отследить. Она установила приложение, которое помогает по номерам находить автомобили. Оно, рассказывает девушка, показало, что автомобиль находится в Екатеринбурге и его уже два раза фиксировали камеры наблюдения. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что автомобиль разыскивается. На данный момент выясняется, где он находится, а также какие лица могут быть причастны к похищению. Екатеринбурженка обвинила полицию в бездействии после кражи гаража и автомобиля

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