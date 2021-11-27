Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга

О том, что неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились его супруга и дети, рассказал водитель из Екатеринбурга.

Мужчина двигался по Объездной дороге, когда у него треснуло стекло со стороны водителя на уровне головы. Екатеринбуржец решил, что машину расстреляли и обратился в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте». В правоохранительных органах проводится проверка. Там пояснили, что на дороге проходит ремонт, поэтому причиной дыры в стекле мог стать отлетевший камень. Напомним, 3 октября неизвестные расстреляли в Екатеринбурге автомобиль, в котором находились мать и ребенок. Однако в полицию женщина обращаться не стала. Неизвестные обстреляли в Екатеринбурге автомобиль с матерью и ребенком в салоне

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