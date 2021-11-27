Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга

Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга
Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: 1MI
О том, что неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились его супруга и дети, рассказал водитель из Екатеринбурга.

Мужчина двигался по Объездной дороге, когда у него треснуло стекло со стороны водителя на уровне головы. Екатеринбуржец решил, что машину расстреляли и обратился в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

В правоохранительных органах проводится проверка. Там пояснили, что на дороге проходит ремонт, поэтому причиной дыры в стекле мог стать отлетевший камень.

Напомним, 3 октября неизвестные расстреляли в Екатеринбурге автомобиль, в котором находились мать и ребенок. Однако в полицию женщина обращаться не стала.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
детиавтомобильполицияводительобстрелЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы