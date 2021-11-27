Переходящую трассу Пермь-Екатеринбург пенсионерку насмерть сбил внедорожник

Водитель Land Cruiser оказался уроженцем Пермского края, он возвращался из столицы Урала в родное село и в момент аварии за рулем был трезвым. Мужчина пояснил, что женщина неожиданно появилась перед машиной, на ее одежде не было светоотражающих элементов. Экстренное торможение не помогло избежать наезда, сообщает УГИБДД по Свердловской области.