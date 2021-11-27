Переходящую трассу Пермь-Екатеринбург пенсионерку насмерть сбил внедорожник

Переходящую трассу Пермь-Екатеринбург пенсионерку насмерть сбил внедорожник
Переходящую трассу Пермь-Екатеринбург пенсионерку насмерть сбил внедорожник
Сегодня, 14:33ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю пенсионерку, которая решила перейти оживленную Пермскую трассу, несмотря на поток машин.

Авария произошла вечером 26 ноября, женщина вышла из автобуса и переходила трассу в неположенном месте. Она скончалась от полученных травм до приезда медиков скорой помощи. Пенсионерка приехала из Екатеринбурга в деревню Нижний Арий, в которой проживала.

Водитель Land Cruiser оказался уроженцем Пермского края, он возвращался из столицы Урала в родное село и в момент аварии за рулем был трезвым. Мужчина пояснил, что женщина неожиданно появилась перед машиной, на ее одежде не было светоотражающих элементов. Экстренное торможение не помогло избежать наезда, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, прокуратура организовала доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Березовском. В результате аварии пострадали три человека, в том числе 10-летний ребенок.

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Екатеринбург
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