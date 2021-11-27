«Разгерметизацию хлора» ликвидировали на «Водоканале-НТ» тагильские спасатели

Учения проводились на хлораторной насосной станции ООО «Водоканал-НТ». Спасатели успешно смогли локализовать аварию, а также найти и эвакуировать пострадавшего из зоны заражения.
По итогам мероприятия рабочая аттестационная группа заключила, что тагильские спасатели готовы к поисково-спасательным и газоспасательным работам, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
Напомним, в начале октября на «Аисте» в Нижнем Тагиле проходили учения по спасению людей, застрявших на подъемнике. Они также прошли успешно.