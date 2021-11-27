Угонщики с крадеными аккумуляторами задержаны в Екатеринбурге

В салоне вместе с водителем ехал пассажир, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. При осмотре транспорта в салоне найдены два аккумулятора. Еще один обнаружился в багажнике. Объяснить, откуда они взялись мужчины не смогли. В результате на место был вызван наряд полиции.