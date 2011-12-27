Ночью произошел пожар на Верхнетагильской ГРЭС. Тушили 2 часа

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, гореть начала лента подачи угля. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарные выехали на объект. Возгорание было ликвидировано через два часа. Пострадавших при пожаре нет.

По причине пожара вышла из строя система подачи угля, поэтому станция временно полностью перешла на газовое питание. Это не повлекло за собой серьезных трудностей, ведь ГРЭС лишь частично питается при помощи угля. Других перебоев в работе станции сотрудниками не зафиксировано.