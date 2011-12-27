Ночью произошел пожар на Верхнетагильской ГРЭС. Тушили 2 часа
27 декабря 2011, 10:43Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В два часа ночи 27 декабря по местному времени дежурному сотруднику МЧС поступила информация о возгорании на территории ГРЭС Верхнего Тагила.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, гореть начала лента подачи угля. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожарные выехали на объект. Возгорание было ликвидировано через два часа. Пострадавших при пожаре нет.
По причине пожара вышла из строя система подачи угля, поэтому станция временно полностью перешла на газовое питание. Это не повлекло за собой серьезных трудностей, ведь ГРЭС лишь частично питается при помощи угля. Других перебоев в работе станции сотрудниками не зафиксировано.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей