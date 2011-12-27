Вещевой рынок «Таганский ряд» потушен
27 декабря 2011, 11:03ПроисшествияВалерия Лошкарева
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В понедельник, 26 декабря, вечером огнеборцы закончили работу на территории «Таганского ряда» в Екатеринбурге. Накануне они заливали отдельные очаги возгораний и занимались разбором сгоревших конструкций. На месте происшествия работали шесть единиц техники и около 20 спасателей.
Отбой был дан в 19:05. Причину ЧП будут устанавливать дознаватели сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Уже второй день в районе рынка в утреннее и вечернее время скапливаются пробки. Сложно проехать по улице Бебеля в сторону Уралмаша. Работает регулировщик, но ситуация не улучшается.
Напомним, крупный пожар вспыхнул в воскресенье, 25 декабря, около трех часов дня. Общая площадь возгорания составила 4 000 квадратных метров. Дотла сгорели два складских здания.
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