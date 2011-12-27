Вещевой рынок «Таганский ряд» потушен

Отбой был дан в 19:05. Причину ЧП будут устанавливать дознаватели сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Уже второй день в районе рынка в утреннее и вечернее время скапливаются пробки. Сложно проехать по улице Бебеля в сторону Уралмаша. Работает регулировщик, но ситуация не улучшается.