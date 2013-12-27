В Нижнем Тагиле авария: на Фрунзе столкнулись два автомобиля (ФОТО)

Так, на самом перекрестке в ожидании сотрудников ДПС стояли, по всей видимости, столкнувшиеся автомобили. Это ВАЗ-2112 и внедорожник Ssang Yong New Actyon. Бригада ДПС, кстати, уже прибыла на место.

Второй автомобиль, внедорожник, затрудняет движение транспорта по правой стороне, в направлении Выи. Автомобили объезжают автомобиль по трамвайным путям. Хорошо, что авария произошла не на пути трамваев, ведь тогда виновникам пришлось бы оплачивать простой общественного транспорта.

Мужчины на ВАЗ-2112 в это время «находились» под капотом автомобиля. В любом случае, пострадавших в аварии нет, не считая помятый бампер внедорожника.

Фотографии с камер СетиТагила