В Нижнем Тагиле авария: на Фрунзе столкнулись два автомобиля (ФОТО)
27 декабря 2013, 15:30Происшествия
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Буквально несколько минут назад на перекрестке улиц Серова-Островского произошла авария, в которая несколько затрудняет движение на Выю.
Так, на самом перекрестке в ожидании сотрудников ДПС стояли, по всей видимости, столкнувшиеся автомобили. Это ВАЗ-2112 и внедорожник Ssang Yong New Actyon. Бригада ДПС, кстати, уже прибыла на место.
Второй автомобиль, внедорожник, затрудняет движение транспорта по правой стороне, в направлении Выи. Автомобили объезжают автомобиль по трамвайным путям. Хорошо, что авария произошла не на пути трамваев, ведь тогда виновникам пришлось бы оплачивать простой общественного транспорта.
Мужчины на ВАЗ-2112 в это время «находились» под капотом автомобиля. В любом случае, пострадавших в аварии нет, не считая помятый бампер внедорожника.
Фотографии с камер СетиТагила
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