В Нижнем Тагиле к 14 годам приговорили убийцу: он зарезал свою беременную экс-сожительницу
В сентябре прошлого года случилась настоящая трагедия. Узнав о том, что экс-сожительница в положении и собирается выйти замуж за другого мужчину, находящегося за решеткой, Василий Терещенко не смог смириться со счастьем своей девушки.
После череды угроз Василий приехал на место работы своей бывшей возлюбленной. Она работала заведующей в одном из магазинов. В 21:00 он ворвался в магазин, закрылся с ней в служебном помещении, где и нанес множественные раны в область шеи и рук, от чего женщина скончалась.
После убийства он сам попытался покончить с собой. Однако прибывшая на место бригада скорой помощи спасла преступника. Учитывая все доказательства, суд признал Василия Терещенко виновным в инкриминируемом ему деянии.
И вчера, 26 декабря, судья вынес окончательный приговор убийце. Он получил по заслугам - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, хоть погибшую уже не вернешь, но суд удовлетворил исковые требования матери убитой и взыскал более 1,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба за организацию похорон и компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.
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