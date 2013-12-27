В Нижнем Тагиле к 14 годам приговорили убийцу: он зарезал свою беременную экс-сожительницу

После череды угроз Василий приехал на место работы своей бывшей возлюбленной. Она работала заведующей в одном из магазинов. В 21:00 он ворвался в магазин, закрылся с ней в служебном помещении, где и нанес множественные раны в область шеи и рук, от чего женщина скончалась.

После убийства он сам попытался покончить с собой. Однако прибывшая на место бригада скорой помощи спасла преступника. Учитывая все доказательства, суд признал Василия Терещенко виновным в инкриминируемом ему деянии.

И вчера, 26 декабря, судья вынес окончательный приговор убийце. Он получил по заслугам - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, хоть погибшую уже не вернешь, но суд удовлетворил исковые требования матери убитой и взыскал более 1,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба за организацию похорон и компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.