Продавец обокрал магазин, в котором он работал, на сумму более 80 тысяч рублей

В ходе расследования выяснилось, что в середине октября из магазина уволился 21-летний продавец. Его пригласили в полицию для беседы. Во время разговора со следователем молодой человек, проживающий на ГГМ, признался, что с апреля по октябрь он крал из магазина.

Свою преступную деятельность он оправдал тем, что ему платили маленькую зарплату. Особой изобретательности при кражах молодой человек не проявлял. Что-то продавал «мимо кассы», что-то перед закрытием магазина грузил в свой ВАЗ и увозил домой. Так он обзавёлся каркасным бассейном, четырьмя велосипедами, снегокатом и двумя подарочными сертификатами. Что-то молодой человек продавал, что-то дарил, что-то оставлял себе.

Часть похищенного уже изъята. Остальное разыскивается. Молодой человек пока отпущен под подписку о невыезде. Учитывая тяжесть преступления, молодой человек может оказаться за решёткой на срок до 5 лет. Сейчас он подозревается в краже с причинением значительного ущерба (ст. 158 ч.2. УК РФ).