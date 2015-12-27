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Продавец обокрал магазин, в котором он работал, на сумму более 80 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Продавец обокрал магазин, в котором он работал, на сумму более 80 тысяч рублей

27 декабря 2015, 12:20ПроисшествияПавел Щербина
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