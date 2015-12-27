Ущерб в три миллиона: в супермаркете Екатеринбурга рухнула витрина с телефонами (ВИДЕО)

В торговом центре «Фан-Фан» камера наблюдения зафиксировала падение витрины, на которой были выставлены смартфоны. ЧП произошло в супермаркете DNS.

Epic Fail. Никто не пострадал комментируют произошедшее на канале «DNS Цифровой. Урал» на YouTube.