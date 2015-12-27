Ущерб в три миллиона: в супермаркете Екатеринбурга рухнула витрина с телефонами (ВИДЕО)
27 декабря 2015, 10:30ПроисшествияMaurice
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Момент ЧП сняла камера видеонаблюдения.
Сюжеты: Екатеринбург
В торговом центре «Фан-Фан» камера наблюдения зафиксировала падение витрины, на которой были выставлены смартфоны. ЧП произошло в супермаркете DNS.
Epic Fail. Никто не пострадал комментируют произошедшее на канале «DNS Цифровой. Урал» на YouTube.
Причины падения пока неизвестны, а вот сумма ущерба, по предварительным данным, составила порядка 3 млн рублей.
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