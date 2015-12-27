В пригороде Нижнего Тагила разбился водитель Daewoo Nexia (ФОТО)
27 декабря 2015, 12:00ПроисшествияПавел Щербина
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Вчера в 14:30 водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением на автодороге Николо-Павловское — Алапаевск.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате чего он выехал на встречную полосу и там врезался в Volkswagen, управляемый 40-летней женщиной.
50-летний водитель Daewoo погиб мгновенно. Водитель автомобиля Volkswagen и её 67-летний пассажир травмировались. Ребёнок, ехавший с ними в машине, был надежно зафиксирован в детском кресле. Это и уберегло 4-летнего малыша. Он не пострадал.
TagilCity.ru напоминает о том, что подобное ДТП произошло в пятницу на Салдинском тракте. Оно обошлось без погибших, но подросток получил перелом правой кисти.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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