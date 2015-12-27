В пригороде Нижнего Тагила разбился водитель Daewoo Nexia (ФОТО)

В результате чего он выехал на встречную полосу и там врезался в Volkswagen, управляемый 40-летней женщиной.

50-летний водитель Daewoo погиб мгновенно. Водитель автомобиля Volkswagen и её 67-летний пассажир травмировались. Ребёнок, ехавший с ними в машине, был надежно зафиксирован в детском кресле. Это и уберегло 4-летнего малыша. Он не пострадал.

TagilCity.ru напоминает о том, что подобное ДТП произошло в пятницу на Салдинском тракте. Оно обошлось без погибших, но подросток получил перелом правой кисти.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.