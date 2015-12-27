Встретились на узкой дорожке. Возле одного из супермаркетов Нижнего Тагила произошла массовая драка (ВИДЕО)

Как говорят очевидцы, внутри «Мегамарта» в узком проходе встретились две компании мужчин. Разойтись миром они не смогли, но персонал быстро отреагировал и предложил им покинуть территорию магазина, чтобы они выясняли отношения снаружи. Разгорячённые конфликтом мужчины последовали совету. Чтобы не идти далеко, они затеяли драку прямо у входа.

Проблематично установить точно то, сколько всего человек участвовало в потасовке, а сколько их разнимало. Сказалось то, что потасовка снималась на удалении и в ночное время суток.

Но можно с уверенностью сказать, что закончилась она только тогда, когда сотрудники службы безопасности «Мегамарта» вспомнили о своих служебных обязанностях, что их работой является не только передача полиции магазинных воришек, но и устранение подобных инцидентов как внутри магазина, так и на прилегающей территории.

Крепкие мужчины с бейджами прогнали дерущихся с крыльца. Предположительно, конфликтующие разошлись в разные стороны. Персонал и администрация супермаркета не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.

В полицию обращений не поступало прокомментировали для TagilCity.ru в пресс-службе УВД. Исходя из этого, можно предположить, что конфликт был исчерпан на месте.

Весь конфликт целиком видела моя знакомая. По её словам, одному из дерущихся сильно досталось. Похоже на рассечение. На месте было много крови рассказал журналисту TagilCity.ru автор видео Виталий.

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