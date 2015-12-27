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Встретились на узкой дорожке. Возле одного из супермаркетов Нижнего Тагила произошла массовая драка (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Встретились на узкой дорожке. Возле одного из супермаркетов Нижнего Тагила произошла массовая драка (ВИДЕО)

27 декабря 2015, 11:10ПроисшествияПавел Щербина
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