Директор ООО «Дом» в Камышлове обвиняется в мошенничестве и торговле оружием

По версии следователей, в 2015 году глава организации похитил деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию центрального городского сквера. С организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сквера. Ущерб, нанесенный администрации Камышловского ГО, оценивается в 1,9 млн рублей.

При прокурорской проверке в 2016 году было выявлено, что акты приемки работ были предоставлены в администрацию подрядчиком, в то время как фактически работы выполнены не были.