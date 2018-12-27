Директор ООО «Дом» в Камышлове обвиняется в мошенничестве и торговле оружием
Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Директор ООО «Дом» в Камышлове обвиняется в мошенничестве на 1,9 млн рублей, а также в незаконном обороте оружием.
По версии следователей, в 2015 году глава организации похитил деньги, которые должны были быть направлены на реконструкцию центрального городского сквера. С организацией был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции сквера. Ущерб, нанесенный администрации Камышловского ГО, оценивается в 1,9 млн рублей.
При прокурорской проверке в 2016 году было выявлено, что акты приемки работ были предоставлены в администрацию подрядчиком, в то время как фактически работы выполнены не были.
Кроме того, во время расследования были выявлены факты незаконного оборота оружия обвиняемым, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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