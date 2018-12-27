Около 3 тысяч свердловчан остались без электричества в мороз -25 градусов

27 декабря вечером в городе Арамиль на подстанции 110 кВ «Шпагатная» произошла авария. В результате инцидента около 3 тысяч жителей остались без электричества. Электроснабжение было нарушено в городе Арамиль, поселках Большой Исток и Малое Седельниково.