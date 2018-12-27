Около 3 тысяч свердловчан остались без электричества в мороз -25 градусов
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жители Арамиля, Большого Истока и Малого Седельникова остались без электричества из-за аварии на подстанции 110 кВ «Шпагатная» в Арамили.
27 декабря вечером в городе Арамиль на подстанции 110 кВ «Шпагатная» произошла авария. В результате инцидента около 3 тысяч жителей остались без электричества. Электроснабжение было нарушено в городе Арамиль, поселках Большой Исток и Малое Седельниково.
По информации «МРСК Урал – Свердловэнерго», бригады незамедлительно приступили к осмотру и переключениям. Были задействованы 6 резервных источников. Электроснабжение было восстановлено менее чем через час, информирует «Областная газета».
В связи с установившимися низкими температурами предприняты дополнительные меры обеспечения бесперебойного электроснабжения. Оперативные службы филиалов компаний усилены аварийно-выездными бригадами.
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