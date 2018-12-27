Попросил позвонить: полтора года получил екатеринбуржец за присвоение телефона

21 сентября в вузе уральской столицы к несовершеннолетней девушке подошел мужчина. Он попросил воспользоваться ее сотовым телефоном. Студентка, не подозревая о злых намерениях собеседника, отдала ему мобильный. Злоумышленник, получив желаемое, скрылся из здания.

На момент преступления у подозреваемого уже имелась непогашенная судимость. Помимо этого, за 14 дней до присвоения сотового мужчина был судим за три хищения.