Попросил позвонить: полтора года получил екатеринбуржец за присвоение телефона
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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Екатеринбуржцу вынесен приговор в виде одного года шести месяцев лишения свободы за присвоение телефона. Мужчина попросил у студентки высшего учебного заведения позвонить и, заполучив телефон, скрылся.
Сюжеты: Екатеринбург
21 сентября в вузе уральской столицы к несовершеннолетней девушке подошел мужчина. Он попросил воспользоваться ее сотовым телефоном. Студентка, не подозревая о злых намерениях собеседника, отдала ему мобильный. Злоумышленник, получив желаемое, скрылся из здания.
На момент преступления у подозреваемого уже имелась непогашенная судимость. Помимо этого, за 14 дней до присвоения сотового мужчина был судим за три хищения.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба» и назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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