Тело 15-летнего подростка найдено в Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома

В департаменте образования сообщили, что ребенок был из благополучной семьи, учился в гимназии, проблем со сверстниками у него не было. Друзья погибшего рассказали, что в день трагедии он принес в гимназию свое фото и активно участвовал и обсуждении оформления школьного альбома.