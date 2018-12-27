Тело 15-летнего подростка найдено в Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома
Сегодня, 19:23ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге под окнами многоэтажки найдено тело 15-летнего мальчика. Следственный комитет начал проверку.
Сюжеты: Екатеринбург
В департаменте образования сообщили, что ребенок был из благополучной семьи, учился в гимназии, проблем со сверстниками у него не было. Друзья погибшего рассказали, что в день трагедии он принес в гимназию свое фото и активно участвовал и обсуждении оформления школьного альбома.
Следственный комитет начал проверку, пишет E1.RU.
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