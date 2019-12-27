В Екатеринбурге 15-летнему школьнику оторвало руку самодельной петардой

В СК пояснили, что, по предварительным данным, 15-летний школьник пытался самостоятельно дома собрать петарды к Новому году. Подростку оторвало кисть руки, также он получил ожоги. Инцидент произошел 25 декабря.

Семья, в которой воспитывается екатеринбуржец, благополучная. По итогам проверки следователи СКР примут обоснованное решение.