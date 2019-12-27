В Екатеринбурге 15-летнему школьнику оторвало руку самодельной петардой
Сегодня, 20:24ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге подростку оторвало кисть руки при взрыве самодельной петарды. СУ СКР по Свердловской области начал проверку.
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В СК пояснили, что, по предварительным данным, 15-летний школьник пытался самостоятельно дома собрать петарды к Новому году. Подростку оторвало кисть руки, также он получил ожоги. Инцидент произошел 25 декабря.
Семья, в которой воспитывается екатеринбуржец, благополучная. По итогам проверки следователи СКР примут обоснованное решение.
Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых интернет-изданию Znak, для изготовления петард парень использовал инструкцию из интернета. Также Горелых пояснил, что родители знали, чем занимается их ребенок.
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