В Екатеринбурге не стали судить врача по делу о подмене анализов Владимира Васильева
Екатеринбургский суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении врача-хирурга Дмитрия Челнокова по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), сообщает Znak.
По мнению следствия, он не уследил за сдачей анализов Владимиром Васильевым, который стал виновником смертельного ДТП на Малышева. В результате мочу сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.
Суд посчитал, что для возбуждения уголовного дела недостаточно оснований, потому что в постановлении не указывается конкретных норм, а только нормативные акты. Кроме того, суд пояснил, что федеральные акты не содержат информации о том, что сдача анализов должна контролироваться врачом. По внутренним документам больницы, биоматериалы должна собирать медицинская сестра. Суд счел, что постановление не имеет информации о наличии состава преступления.
Именно на данные факты указывала защита Челнокова, когда рассматривалось его заявление. Следствие сочло доводы необоснованными, а прокуратура поддержала следствие.
Прокуратура пока не решила, будет ли подавать протест. Окончательное решение будет принято по результатам рассмотрения материалов суда.
Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге произошло четвертого августа. Виновный — Владимир Васильев, был задержан сразу после завершения лечения в больнице. Его биоматериалы исследовались дважды, но алкоголя или наркотических веществ не было обнаружено. Позднее выяснилось, что мочу подменили.
Этот факт стал основанием для возбуждения уголовного дела против Челнокова. По версии следствия, врач поручил отбор биологического материала медсестре, которая вышла из смотровой комнаты, оставив Владимира Васильева с его отцом.