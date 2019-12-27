В Екатеринбурге не стали судить врача по делу о подмене анализов Владимира Васильева

По мнению следствия, он не уследил за сдачей анализов Владимиром Васильевым, который стал виновником смертельного ДТП на Малышева. В результате мочу сдал его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Суд посчитал, что для возбуждения уголовного дела недостаточно оснований, потому что в постановлении не указывается конкретных норм, а только нормативные акты. Кроме того, суд пояснил, что федеральные акты не содержат информации о том, что сдача анализов должна контролироваться врачом. По внутренним документам больницы, биоматериалы должна собирать медицинская сестра. Суд счел, что постановление не имеет информации о наличии состава преступления.

Именно на данные факты указывала защита Челнокова, когда рассматривалось его заявление. Следствие сочло доводы необоснованными, а прокуратура поддержала следствие.

Прокуратура пока не решила, будет ли подавать протест. Окончательное решение будет принято по результатам рассмотрения материалов суда.

Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге произошло четвертого августа. Виновный — Владимир Васильев, был задержан сразу после завершения лечения в больнице. Его биоматериалы исследовались дважды, но алкоголя или наркотических веществ не было обнаружено. Позднее выяснилось, что мочу подменили.