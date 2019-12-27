В Казахстане разбился самолет с почти сотней пассажиров на борту
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: instagram.com/qazaviation
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Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Казахстане. Лайнер врезался в стену здания при взлете, сообщает РИА «Новости».
На борту находились 95 пассажиров. Из них 14 человек погибли, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Премьер-министр Казахстана дал распоряжение о создании комиссии по расследованию инцидента. Кроме того, в настоящий момент приостановлены все вылеты самолетов модели Fokker-100. По предварительной информации, россиян среди погибших и пострадавших нет.
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