12 человек эвакуировано и 15 спасено. В Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажке
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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В ночь с 26 на 27 декабря в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире девятиэтажки на улице Алтайская, 192, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже, кроме того было сильное задымление. Ситуация осложнялось тем, что инцидент случился в ночные часы, и многие жители дома спали. Первым прибыл дежурный караул 30 пожарно-спасательной части. Всего в ликвидации пожара участвовали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
По лестничным маршам при помощи спасательных устройств спасено 15 человек, в том числе 9 детей, эвакуировано 12 человек. В квартире сгорело домашнее имущество, а хозяин помещения получил ожоги 2 и 3 степени рук и ног. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
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По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы удлинителя.
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