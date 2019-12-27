12 человек эвакуировано и 15 спасено. В Нижнем Тагиле произошел пожар в девятиэтажке

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже, кроме того было сильное задымление. Ситуация осложнялось тем, что инцидент случился в ночные часы, и многие жители дома спали. Первым прибыл дежурный караул 30 пожарно-спасательной части. Всего в ликвидации пожара участвовали 16 сотрудников МЧС и пять единиц техники.