В Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку

В Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку

Сегодня, 12:10ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге трое неизвестных произвели попытку похищения молодой девушки. Они силой запихивали её в автомобиль.

Нападение произошло на улице Свердлова. Очевидица рассказала, что услышала крики о помощи, пишет E1.

К месту происшествия подошла еще одна девушка и попыталась помочь. Пострадавшей удалось вырваться и убежать. Мужчина сорвал с нее пальто и схватил за волосы в попытке удержать. Затем она убежала.

В МВД сообщили, что заявления по факту инцидента в правоохранительные органы не поступало.

Напомним, летом в Екатеринбурге начали поступать сообщения о похищении девушки. Очевидцы видели как мужчина силой посадил в автомобиль BMW молодую даму. Позднее оказалось, что это была семейная ссора.

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