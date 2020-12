В Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку

В Екатеринбурге трое неизвестных произвели попытку похищения молодой девушки. Они силой запихивали её в автомобиль.

Нападение произошло на улице Свердлова. Очевидица рассказала, что услышала крики о помощи, пишет E1. К месту происшествия подошла еще одна девушка и попыталась помочь. Пострадавшей удалось вырваться и убежать. Мужчина сорвал с нее пальто и схватил за волосы в попытке удержать. Затем она убежала. В МВД сообщили, что заявления по факту инцидента в правоохранительные органы не поступало. Напомним, летом в Екатеринбурге начали поступать сообщения о похищении девушки. Очевидцы видели как мужчина силой посадил в автомобиль BMW молодую даму. Позднее оказалось, что это была семейная ссора. В Екатеринбурге похищение девушки мужчиной на BMW оказалось семейной ссорой

