В Екатеринбурге трое мужчин попытались похитить девушку

Нападение произошло на улице Свердлова. Очевидица рассказала, что услышала крики о помощи, пишет E1.
К месту происшествия подошла еще одна девушка и попыталась помочь. Пострадавшей удалось вырваться и убежать. Мужчина сорвал с нее пальто и схватил за волосы в попытке удержать. Затем она убежала.
В МВД сообщили, что заявления по факту инцидента в правоохранительные органы не поступало.
Напомним, летом в Екатеринбурге начали поступать сообщения о похищении девушки. Очевидцы видели как мужчина силой посадил в автомобиль BMW молодую даму. Позднее оказалось, что это была семейная ссора.