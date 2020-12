В «Кольцово» полицейские вывели из самолета беременную ковид-диссидентку

В аэропорту «Кольцово» из самолета была выведена женщина, отказавшаяся надевать защитную маску.

Инцидент случился на борту рейса «Победы» из Екатеринбурга в Москву. Одна из пассажирок отказывалась надевать средства индивидуальной защиты, пишет E1 со ссылкой на очевидца. Из-за женщины рейс задержался почти на час. Один из пассажиров сообщил, что женщина беременна. Из салона её пришлось выводить сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что в салоне находились 167 человек. В пресс-службе аэропорта сообщили, что нарушительницу вывели по решению капитана самолета. Напомним, жителя Нижнего Тагила привлекли к суду за отказ надеть маску. На заседании он также отказался надеть защитное средство. Суд удалил его из зала, присудил 15 тысяч штрафа по первому инциденту и отправил на шесть суток за решетку за неисполнение распоряжения судьи. В Нижнем Тагиле COVID-диссидент наказан за отказ надевать маску в магазине и суде

