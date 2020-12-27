В «Кольцово» полицейские вывели из самолета беременную ковид-диссидентку

Напомним, жителя Нижнего Тагила привлекли к суду за отказ надеть маску. На заседании он также отказался надеть защитное средство. Суд удалил его из зала, присудил 15 тысяч штрафа по первому инциденту и отправил на шесть суток за решетку за неисполнение распоряжения судьи.