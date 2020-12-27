В «Кольцово» полицейские вывели из самолета беременную ковид-диссидентку

В «Кольцово» полицейские вывели из самолета беременную ковид-диссидентку

Сегодня, 15:59ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В аэропорту «Кольцово» из самолета была выведена женщина, отказавшаяся надевать защитную маску.

Инцидент случился на борту рейса «Победы» из Екатеринбурга в Москву. Одна из пассажирок отказывалась надевать средства индивидуальной защиты, пишет E1 со ссылкой на очевидца.

Из-за женщины рейс задержался почти на час. Один из пассажиров сообщил, что женщина беременна. Из салона её пришлось выводить сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что в салоне находились 167 человек.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что нарушительницу вывели по решению капитана самолета.

Напомним, жителя Нижнего Тагила привлекли к суду за отказ надеть маску. На заседании он также отказался надеть защитное средство. Суд удалил его из зала, присудил 15 тысяч штрафа по первому инциденту и отправил на шесть суток за решетку за неисполнение распоряжения судьи.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Аэропорт «Кольцово»маскаЕкатеринбургCOVID-диссиденты
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы