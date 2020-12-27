В Нижнем Тагиле автоледи не уступила дорогу и спровоцировала ДТП с пострадавшими

В Нижнем Тагиле автоледи не уступила дорогу и спровоцировала ДТП с пострадавшими

Сегодня, 21:06ПроисшествияPhoto: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле на улице Круговая произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Авария произошла сегодня около 13.00 возле дома № 132 на улице Круговая, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Чери Тигго» женщина 1979 года рождения во время движения по улице Круговая в сторону улицы Авангардная, не уступила дорогу и допустила столкновение с «Лада-217230» под управлением мужчины 1976 года рождения, следовавшим во встречном направлении.

В результате происшествия водитель и два пассажира «Черри Тиго» получили травмы. 41-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, а ее 13-летняя дочь — перелом ребра слева. Они были госпитализированы, но позднее отпущены домой. Пострадавшая девочка ехала на заднем сидении справа, пристегнутая ремнем безопасности.

Место ДТП
Photo:Отдел пропаганды ГИБДД

43-летний пассажир-мужчина с переломом шейного отдела и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ЦГБ № 4. На момент ДТП семья ехала поехала из дома за покупками в магазин.

Сотрудники полиции установили, что «Черри Тиго» управляла женщина со стажем вождения семь лет. С начала 2020 года к административной ответственности за ПДД привлекалась четыре раза. Также было осмотрено место происшествия и транспортные средства. Водители на момент ДТП были трезвы.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
происшествиедтпНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы