В Нижнем Тагиле автоледи не уступила дорогу и спровоцировала ДТП с пострадавшими

В Нижнем Тагиле на улице Круговая произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.

Авария произошла сегодня около 13.00 возле дома № 132 на улице Круговая, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Чери Тигго» женщина 1979 года рождения во время движения по улице Круговая в сторону улицы Авангардная, не уступила дорогу и допустила столкновение с «Лада-217230» под управлением мужчины 1976 года рождения, следовавшим во встречном направлении. В результате происшествия водитель и два пассажира «Черри Тиго» получили травмы. 41-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, а ее 13-летняя дочь — перелом ребра слева. Они были госпитализированы, но позднее отпущены домой. Пострадавшая девочка ехала на заднем сидении справа, пристегнутая ремнем безопасности. Место ДТП Photo: Отдел пропаганды ГИБДД 43-летний пассажир-мужчина с переломом шейного отдела и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ЦГБ № 4. На момент ДТП семья ехала поехала из дома за покупками в магазин. Сотрудники полиции установили, что «Черри Тиго» управляла женщина со стажем вождения семь лет. С начала 2020 года к административной ответственности за ПДД привлекалась четыре раза. Также было осмотрено место происшествия и транспортные средства. Водители на момент ДТП были трезвы.

