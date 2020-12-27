В Нижнем Тагиле автоледи не уступила дорогу и спровоцировала ДТП с пострадавшими

Сотрудники полиции установили, что «Черри Тиго» управляла женщина со стажем вождения семь лет. С начала 2020 года к административной ответственности за ПДД привлекалась четыре раза. Также было осмотрено место происшествия и транспортные средства. Водители на момент ДТП были трезвы.