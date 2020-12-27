В Нью-Йорке мисс Екатеринбург-2012 отпугнула нападавшего русской бранью

В Нью-Йорке мисс Екатеринбург-2012 отпугнула нападавшего русской бранью

Сегодня, 10:37ПроисшествияPhoto: Instagram Анны Лесун
В Нью-Йорке мисс Екатеринбург-2012, модель Анна Лесун подверглась нападению незнакомого мужчины. Ей удалось отпугнуть его русской руганью. Об этом она написала в своем Instagram.

Происшествие случилось на западном Бродвее. По словам Анны Лесун, к ней привязался мужчина.

Он был прилично одет, но начал просить денег. Получив отказ проявил агрессию, угрожал ударить мою собаку. Ударил меня кулаком, но не сильно, пишет модель.

Далее экс-чемпионка Екатеринбурга по красоте начала браниться на русском языке и оттолкнула мужчину. В ответ бросив неприличное слово, незнакомец удалился.

Лесун добавила, что планирует заняться изучением техники самообороны.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина напал на врача из-за того, что так по ошибке позвонила в его квартиру. Как сообщается, что нетрезвый мужчина начал избивать женщину и сломал ей нос.

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