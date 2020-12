В Нью-Йорке мисс Екатеринбург-2012 отпугнула нападавшего русской бранью

В Нью-Йорке мисс Екатеринбург-2012, модель Анна Лесун подверглась нападению незнакомого мужчины. Ей удалось отпугнуть его русской руганью. Об этом она написала в своем Instagram.

Происшествие случилось на западном Бродвее. По словам Анны Лесун, к ней привязался мужчина. Он был прилично одет, но начал просить денег. Получив отказ проявил агрессию, угрожал ударить мою собаку. Ударил меня кулаком, но не сильно, пишет модель. Далее экс-чемпионка Екатеринбурга по красоте начала браниться на русском языке и оттолкнула мужчину. В ответ бросив неприличное слово, незнакомец удалился. Лесун добавила, что планирует заняться изучением техники самообороны. Напомним, в Екатеринбурге мужчина напал на врача из-за того, что так по ошибке позвонила в его квартиру. Как сообщается, что нетрезвый мужчина начал избивать женщину и сломал ей нос. Позвонила не в ту квартиру: в Екатеринбурге пьяный мужчина сломал нос женщине-врачу

