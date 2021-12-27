Без тепла и света в мороз остался коттеджный поселок под Екатеринбургом

Без тепла и света в мороз остался коттеджный поселок под Екатеринбургом
Без тепла и света в мороз остался коттеджный поселок под Екатеринбургом
Сегодня, 14:02ПроисшествияФото: 1MI
Тепло и электричество было отключено в поселке Косулино под Екатеринбургом. По словам жителей, они сидят без них уже сутки.

Котельная, по словам одного из жителей Сергея, остановилась, а людям приходится согреваться в машинах, пишет Е1. Соседи рассказывают, что вечером 26 декабря в поселке сгорел трансформатор. На данный момент, по словам Сергея, уже везут генераторы и пообещали подключить котельную. В домах, где отопление электрическое, люди мерзнут.

В «МРСК Урала» подтвердили, что на одной из линий случилась авария. Там отметили, что питание было организовано по резервной схеме. На данный момент создается схема, чтобы до минимума снизить последствия и провести ремонт. Также в компании предупредили о возможных кратковременных отключениях. В поселок уже привезли дизель-генераторы. Свет будет возвращен в течение дня.

Сюжеты:
Екатеринбург
поселоксветЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы