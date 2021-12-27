Кровная месть стала основной версией убийства в кафе на Билимбаевской в Екатеринбурге

Как полагают следователи, все началось еще несколько лет назад, когда племянник убитого повздорил со своим соотечественником из Азербайджана, привыкшем решать такие дела, не соблюдая законы. В итоге племянник предпринимателя был ранен и сбежал к себе на родину, а сам мужчина ударил обидчика родственника ножом, когда тот позвал его на разговор и начал угрожать. Тогда тот затаил обиду на погибшего, и сейчас является одним из главных подозреваемых, сообщает E1 со ссылкой на источник в силовых кругах.