Кровная месть стала основной версией убийства в кафе на Билимбаевской в Екатеринбурге

Кровная месть стала основной версией убийства в кафе на Билимбаевской в Екатеринбурге
Кровная месть стала основной версией убийства в кафе на Билимбаевской в Екатеринбурге
Сегодня, 18:57ПроисшествияФото: 1MI
Конфликт, замешанный на кровной мести, - основная версия того, за что застрелили предпринимателя в кафе Екатеринбурга.

Как полагают следователи, все началось еще несколько лет назад, когда племянник убитого повздорил со своим соотечественником из Азербайджана, привыкшем решать такие дела, не соблюдая законы. В итоге племянник предпринимателя был ранен и сбежал к себе на родину, а сам мужчина ударил обидчика родственника ножом, когда тот позвал его на разговор и начал угрожать. Тогда тот затаил обиду на погибшего, и сейчас является одним из главных подозреваемых, сообщает E1 со ссылкой на источник в силовых кругах.

Напомним, что нападение произошло 24 декабря. Неизвестный в синей куртке и черной маске зашел в кафе, где предприниматель пил чай, выстрелил ему в голову и скрылся с места преступления.

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Екатеринбург
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