На перекрестке в Первоуральске автомобиль ДПС не разминулся с иномаркой

Инцидент в Первоуральске произошел 26 декабря во второй половине дня. На перекрестке улиц Ильича и Ватутина столкнулись два автомобиля, одним из которых управлял полицейский.

Автомобили столкнулись в условиях плохой погоды. На улице шел снег, на дорогах из-за этого образовалась «каша». Камеры наружного наблюдения, установленные на домах, зафиксировали момент ДТП. Автомобиль Лада Веста двигался по улице Ильича в направлении проспекта Космонавтов. Тем временем с дублера налево совершала поворот другая машина, импортный минивэн. В результате удара у гражданского авто оторвало бампер и повредило другие детали. Потеряв управление, полицейская Лада врезалась в столб и сбила дорожный знак. По данному факту проводится проверка, в ДТП обошлось без жертв и пострадавших, сообщили Е1.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

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