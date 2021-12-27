Поскользнулась на крыльце «Магнита»: тагильчанка получила перелом со смещением

Тагильчанка поскользнулась на крыльце магазина «Магнит» на улице Бобкова, 11 и получила перелом руки со смещением. Женщина до сих пор находится на больничном, она собирается подавать в суд на торговую сеть для возмещения морального ущерба.

25 ноября жительница Нижнего Тагила Ольга выходила с покупками из магазина «Магнит», расположенного на улице Бобкова, 11. Женщина поскользнулась на неочищенной ото льда ступеньке лестницы и упала. После падения на какой-то период я потеряла сознание. Очнувшись, почувствовала острую боль в спине, не могла свободно дышать и пошевелиться. Моя голова находилась на последней ступеньке лестницы около мусорной урны, рассказала пострадавшая редакции TagilCity.ru. Фото: TagilCity.ru По словам Ольги, она ощутила пронзительную боль в правой руке. Ее муж, который ждал супругу в машине на улице, вызвал «Скорую помощь». Пока медики ехали, женщину укрыли от холода теплыми вещами, которые вынесли сотрудники магазина. Врачи на носилках занесли пострадавшую в машину, поставили обезболивающие уколы и доставили в ближайший травмпункт Дзержинского района, где ей сделали рентген. Мне наложили гипс на руку. Для уточнения первоначального диагноза меня отправили в травматологическое отделение Демидовской больницы. А 4 декабря на приеме выяснилось, что кости руки срастаются неправильно. Меня направили в стационар на операцию с диагнозом: перелом обеих костей правого предплечья со смещением.пояснила Ольга. Тагильчанка до сих пор находится на больничном. Она рассказала, что из-за полученной травмы испытывает острую физическую боль, нравственные страдания, беспомощность и сильнейшую психоэмоциональную перегрузку. Ольга хочет получить компенсацию за моральный вред и материальные затраты на лечение во внесудебном порядке. Постоянно ноющая боль в руке не дает мне спать спокойно. Кроме того, присутствуют боли в области таза и головы, отметила собеседница. 22 декабря Ольга пришла в универсам «Магнит», чтобы узнать у супервайзера Ольги Заплатиной, кто проводит чистку крыльца от наледи и снега. На что получила ответ, что эти работы выполняются силами продавцов. Извинений от супервайзера за причиненный вред моему здоровью не последовало. Она сказала, что никакого досудебного разрешения спора не может быть, только через суд, рассказала тагильчанка. По ее словам, уборка лестницы в этот день также не проводилась: ступени опять были скользкие, покрыты снегом и наледью. Несмотря на то, что были заменены противоскользящие коврики, покупатели до сих пор с трудом передвигаются по лестнице с угрозой здоровью. Напомним, 17 декабря в Нижнем Тагиле возле магазина «Магнит» на улице Зари, 21 пенсионер поскользнулся на льду и стукнулся головой. Мужчина был госпитализирован и прооперирован, но через два дня скончался в больнице. Родственники погибшего собираются обращаться в прокуратуру. Мужчина умер после падения на скользком тротуаре в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter