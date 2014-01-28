Инвалида-колясочника из Нижнего Тагила обманули телефонные мошенники

Надо сказать, что пенсионер – инвалид, передвигается на коляске, услышав о попавшем в беду сыне, ни на минуту не усомнился в словах обманщика, и не сразу сообразил связаться с сыном. Пенсионер сказал, что требуемой суммы у него нет, а есть только 30 тысяч. Мнимый следователь согласился и пообещал, что за деньгами заедет молодой человек по имени Павел.

Через несколько минут на пороге квартиры инвалида появился курьер. Взяв деньги и еще раз пообещав «все замять», он исчез.

Спустя некоторое время пенсионер связался по телефону со своей снохой и убедился, что у сына все в порядке, он на работе. Пожилой мужчина понял, что его обманули.

По данному факту следственным отделением отдела полиции № 20 возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению.

Сотрудники полиции предупреждают: если вы получили подобный звонок о якобы попавшем в неприятную ситуацию родственнике, и ему грозит возбуждение уголовного дела, если вас просят передать кому-то деньги, перевести значительную сумму на счет, не теряйтесь, спрашивайте, в какой орган внутренних дел доставлен родственник, и полные данные полицейского. Немедленно набирайте телефон «02» и без паники перепроверьте полученную информацию. Мошенников отпугнут ваши вопросы и они оставят вас в покое.