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Инвалида-колясочника из Нижнего Тагила обманули телефонные мошенники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инвалида-колясочника из Нижнего Тагила обманули телефонные мошенники

28 января 2014, 09:00ПроисшествияЕвгения
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