В Екатеринбурге фирма обманывала клиентов – обещая кредиты, предоставляла консультации
В Екатеринбург возвращаются схемы девяностых – частная фирма рекламировала доступные кредиты, на деле предоставляя консультации.
Об этом сообщает УФАС по Свердловской области. Как пояснили в ведомстве, основанием к возбуждению дела стало заявление гражданина о распространении в общественных местах г. Екатеринбурга рекламных объявлений ООО «Эталон Плюс» с информацией следующего содержания:
Кредит на любые цели от 11,95%, от 50 000 до 2 000 000 рублей, с любой кредитной историей и трудоустройством, от 18 до 70 лет, специальные условия для пенсионеров. Ваш платеж по кредиту: 50 000 р. – от 1111 р.; 100 000 р. – от 2222 р.; 300 000 р. – от 6666 р.; 500 000 р. – от 11 110 р.
Между тем обратившемуся в организацию ООО «Эталон Плюс» потребителю предлагается услуга не финансовая, а информационно-консультативная.
Обратившийся в УФАС человек заявил, что ему не подобрали кредитную организацию, на которую он рассчитывал. УФАС признало рекламу ненадлежащей.
Отметим, что подобного рода схемы отъема денег были довольно популярны в девяностые. Чаще всего на рынке съема недвижимости или труда. Клиенту предлагалось снять квартиру или получить работу на крайне выгодных условиях, за что он платил деньги и получал адрес. Явившись на место, клиент не обнаруживал ни жилья, ни нового места работы. Изучив свой договор, постфактум человек выяснял, что деньги фактически платил за услугу по информированию об изменениях на рынке недвижимости или труда.