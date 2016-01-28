В Екатеринбурге фирма обманывала клиентов – обещая кредиты, предоставляла консультации

Об этом сообщает УФАС по Свердловской области. Как пояснили в ведомстве, основанием к возбуждению дела стало заявление гражданина о распространении в общественных местах г. Екатеринбурга рекламных объявлений ООО «Эталон Плюс» с информацией следующего содержания:

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Между тем обратившемуся в организацию ООО «Эталон Плюс» потребителю предлагается услуга не финансовая, а информационно-консультативная.

Обратившийся в УФАС человек заявил, что ему не подобрали кредитную организацию, на которую он рассчитывал. УФАС признало рекламу ненадлежащей.