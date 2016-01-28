В Екатеринбурге из-за минирования эвакуировали посетителей ТЦ

По словам очевидцев, к торговому центру прибыли сотрудники ОМОНа, взрывотехнической службы, кинологи и бригада скорой помощи. В течение пяти минут всех посетителей и продавцов вывели на улицу, а входы в ТЦ «Парк Хаус» и прилегающую к нему территорию оградили. Сейчас специалисты проводят проверку всех помещений в здании.