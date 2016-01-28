В Екатеринбурге из-за минирования эвакуировали посетителей ТЦ
28 января 2016, 13:50ПроисшествияMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стало известно о том, что в Екатеринбурге из-за поступившего сообщения о минировании были эвакуированы посетители и персонал ТЦ «Парк Хаус». Сколько именно человек пришлось эвакуировать и когда это началось в пресс-центре ГУ МВД Свердловской области не сообщают.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, к торговому центру прибыли сотрудники ОМОНа, взрывотехнической службы, кинологи и бригада скорой помощи. В течение пяти минут всех посетителей и продавцов вывели на улицу, а входы в ТЦ «Парк Хаус» и прилегающую к нему территорию оградили. Сейчас специалисты проводят проверку всех помещений в здании.
Сообщения о минировании вокзалов, торговых центров и аэропорта в Свердловске поступают с завидной регулярностью, поэтому местные спасатели и правоохранители уже стали действовать довольно быстро и четко. Однако не известно были ли задержаны граждане, которые периодически устраивают им подобные «тренировки».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей