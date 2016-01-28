В храме на Старой Гальянке умер 68-летний мужчина без определённого места жительства

Мужчина 1948 года рождения был одним из нищих, которые появляются у ворот храма, прося милостыню.

Мужчина без признаков насильственной смерти. Без определённого места жительства, собирал милостыню. Судя по всему, местные жители ему помогали, кормили. Чтобы он не замерз, его пустили в помещение храма. Он умер естественной смертью сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УМВД «Нижнетагильское».

В храме не смогли описать обстоятельства произошедшего, посоветовав позвонить отцу Геннадию. К сожалению, журналист TagilCity.ru не смог с ним связаться, телефон был отключен. Очевидно, святой отец был занят. Известно, что умерший мужчина любил выпить и имел плохое здоровье.

Несколькими днями ранее на коксохимическом производстве Нижнего Тагила погиб молодой рабочий.