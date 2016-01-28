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В Москве женщина с 8-месячным ребенком выбросилась из окна квартиры: ребенок погиб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Москве женщина с 8-месячным ребенком выбросилась из окна квартиры: ребенок погиб

28 января 2016, 17:55ПроисшествияMaurice
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