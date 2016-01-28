В Москве женщина с 8-месячным ребенком выбросилась из окна квартиры: ребенок погиб

Дом, из которого выбросилась женщина, расположен на Дмитровском шоссе Москвы.

От полученных травм полугодовалый младенец скончался на месте. Мать ребенка получила тяжелые травмы, но на данный момент жива и за ее жизнь борются медицинские работники.