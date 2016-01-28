В Москве женщина с 8-месячным ребенком выбросилась из окна квартиры: ребенок погиб
28 января 2016, 17:55ПроисшествияMaurice
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На северо-востоке столицы, в Тимирязевском районе жительница одного из домов выбросилась из окна, держа на руках восьмимесячного младенца.
Дом, из которого выбросилась женщина, расположен на Дмитровском шоссе Москвы.
От полученных травм полугодовалый младенец скончался на месте. Мать ребенка получила тяжелые травмы, но на данный момент жива и за ее жизнь борются медицинские работники.
На месте происшествия осуществляют работы сотрудники правоохранительных органов. На данный момент сотрудниками следственного комитета решается вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела. Квартиру женщина снимала на протяжении трех месяцев вместе со своим гражданским мужем.
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