В Свердловской области от свиного гриппа умер третий человек

Бабушка ухаживала за больным внуком, заразилась сама. Женщина пять дней лечилась самостоятельно, на шестой день родные вызвали скорую. Но состояние пациентки было уже критическим поделилась с журналистами заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова.

Медик еще раз призвала горожан не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания (температура, кашель, слабость) немедленно вызывать врача на дом. Для этого увеличено время приема вызовов в поликлиниках до 9 часов вечера.

Если же у вас или ваших близких начались проблемы с дыханием, например, одышка, то следует немедленно вызывать скорую помощь подчеркнула специалист.

Напомним, ранее в сороковой больнице Екатеринбурга, перенеся свиной грипп, умер пятидесятилетний горожанин, состояние которого осложнялось основным заболеванием - лейкозом крови. Позже в центральной клинике города Режа скончался 35-летний мужчина.