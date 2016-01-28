В Свердловской области от свиного гриппа умер третий человек
В Екатеринбурге зарегистрирован третий умерший из-за свиного гриппа человек. В выходные от осложнений, вызванных вирусом, умерла пенсионерка.
Бабушка ухаживала за больным внуком, заразилась сама. Женщина пять дней лечилась самостоятельно, на шестой день родные вызвали скорую. Но состояние пациентки было уже критическим поделилась с журналистами заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова.
Медик еще раз призвала горожан не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания (температура, кашель, слабость) немедленно вызывать врача на дом. Для этого увеличено время приема вызовов в поликлиниках до 9 часов вечера.
Если же у вас или ваших близких начались проблемы с дыханием, например, одышка, то следует немедленно вызывать скорую помощь подчеркнула специалист.
Напомним, ранее в сороковой больнице Екатеринбурга, перенеся свиной грипп, умер пятидесятилетний горожанин, состояние которого осложнялось основным заболеванием - лейкозом крови. Позже в центральной клинике города Режа скончался 35-летний мужчина.
В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января зарегистрировано больше 34 тысяч заболевших гриппом. В Екатеринбурге власти закрыли все школы города на карантин. В других городах области, по словам представителя пресс-службы областного Роспотребнадзора Натальи Лукьянцевой, подобные меры вводить преждевременно.