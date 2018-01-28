Председатель профсоюза в Серове обвиняется в присвоении денег работников
28 января, 13:20Происшествия
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Глава одной из профсоюзных организации Серова обвиняется в похищении денежных средств, предназначенных для покупки подарков сотрудникам.
В 2012 году глава профсоюзной организации предприятия железнодорожного транспорта в Серове вместо покупки ценных подарков сотрудникам присвоил денежные средства себе.
По версии следствия, председатель проводил подарки по документам, но при этом никто из работников так ничего и не получил.
На данный момент продолжается расследование уголовного дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщает издание «Серов Глобус». Опрашиваются свидетели, устанавливается точная сумма присвоенных денежных средств.
Представители следствия не сообщают о том, продолжает ли обвиняемый председатель занимать пост руководителя профсоюзной организации.
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