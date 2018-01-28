Председатель профсоюза в Серове обвиняется в присвоении денег работников

В 2012 году глава профсоюзной организации предприятия железнодорожного транспорта в Серове вместо покупки ценных подарков сотрудникам присвоил денежные средства себе.

По версии следствия, председатель проводил подарки по документам, но при этом никто из работников так ничего и не получил.

На данный момент продолжается расследование уголовного дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщает издание «Серов Глобус». Опрашиваются свидетели, устанавливается точная сумма присвоенных денежных средств.

Представители следствия не сообщают о том, продолжает ли обвиняемый председатель занимать пост руководителя профсоюзной организации.