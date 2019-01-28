Черные риелторы получили по 10 лет за вымогательство и похищение жителя Екатеринбурга
В Екатеринбурге суд назначил наказание паре черных риелторов, которые похитили мужчину и заставили насильно продать свою жилплощадь. Около 1,8 млн рублей, полученных от продажи квартиры преступники присвоили себе.
В Железнодорожном районном суде г. Екатеринбурга осуждена пара риелторов, которые похитили человека и насильно заставляли его продать свою жилплощадь. Шаигу Самедова суд лишил свободы на срок 10 лет, с отбыванием в исправительной колонии строго режима, а Екатерину Николаеву приговорил к 10 годам 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Сообщается, что осужденная женщина - организатор преступления. В марте 2016 года она узнала от своего знакомого, что единоличный владелец квартиры по ул. Пехотинцев в г. Екатеринбурге злоупотребляет алкогольными напитками и наркотическими средствами, а близких родственников у него нет. После чего у женщины возник корыстный умысел похитить мужчину и присвоить себе денежные средства от продажи квартиры.
30 августа 2016 года Николаева на личной автомашине, а также осужденный Самедов с неустановленными соучастниками, приехали к квартире потерпевшего. Затем Николаева выманила мужчину во двор дома, где вооруженные Самедов и соучастники напали на него, избили, поместили в автомобиль, увезли в лес. Там они продолжали избивать мужчину, угрожали оружием. Таким образом, они планировали принудить потерпевшего к продаже его жилплощади.
В результате насильного удержания мужчины преступники вынудили его подписать необходимые документы для оформления сделки купли-продажи принадлежащей ему квартиры. После этого, Самедов и Николаева, продали квартиру потерпевшего, а около 1,8 млн рублей, полученные от продажи квартиры, забрали себе. На суде обвиняемые риелторы вину свою не признали, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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