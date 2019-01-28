Чиновница была уволена в Саратове после скандала с уборкой снега учителями

Учителя убирали снег из-за добровольного решения, которое приняли администрация образовательного учреждения и профильные чиновники райадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Саратова.

Мэр Саратова Михаил Исаев сказал, что данное решение станет уроком для всех чиновников и директоров.