Чиновница была уволена в Саратове после скандала с уборкой снега учителями
Сегодня, 22:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Начальник отдела образования Саратова покинула свой пост из-за скандала с уборкой снега учителями. Также был сделан выговор ее руководителю и директору школы, в которой работают учителя.
Учителя убирали снег из-за добровольного решения, которое приняли администрация образовательного учреждения и профильные чиновники райадминистрации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Саратова.
Мэр Саратова Михаил Исаев сказал, что данное решение станет уроком для всех чиновников и директоров.
Напомним, что ранее коллектив педагогов школы №95 заставили убирать снег, сообщают «РИА новости».
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