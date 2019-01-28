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Наркопритон был ликвидирован в доме №17 на Липовом тракте Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркопритон был ликвидирован в доме №17 на Липовом тракте Нижнего Тагила

Сегодня, 18:18ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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