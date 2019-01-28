Наркопритон был ликвидирован в доме №17 на Липовом тракте Нижнего Тагила

Соседи одной из квартир дома №17 на Липовом тракте сообщили правоохранительным органам о наркопритоне, в котором собирались люди для употребления запрещенных веществ.

В ходе следствия было выявлено, что 59-летний хозяин квартиры предоставлял свое жилье наркоманам в обмен на запрещенные препараты. Долговременное пребывание гостей было установлено по количеству спальных мест. Также были изъяты вещественные доказательства употребления наркотиков: фольга, шприцы, белый порошок.

В момент прибытия оперативников в помещении находилась 28-летняя тагильчанка, у которой сотрудники полиции нашли чек, свидетельствующий о покупке наркотических веществ. 1300 рублей заплатила девушка за приобретенные наркотики.

Все присутствующие в квартире прошли медицинское освидетельствование, в ходе которого было установлено, что гости находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них были заведены административные дела за употребление наркотиков.